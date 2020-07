Google bo onemogočil funkcijo, s katero bi Chrome porabil manj pomnilnika

Objavljeno: 20.7.2020 14:28

Pred kratkim smo v novici pisali o funkciji »SegmentHeap« v Windows 10, gre za novo implementacijo rabe pomnilnika, ki je bila doslej na voljo le aplikacijam UWP (torej tistim, ki jih dobimo preko Windows Store). Ta je od Windows 10 različice 2004 na voljo tudi drugim razvijalcem, programerji pri Googlu pa so za Chrome to funkcijo po privzetem ugasnili – razlog za to pa je povišana poraba procesorskih sredstev.

To je sicer odkril inženir pri Intelu, a so se tega očitno zavedali tudi pri Microsoftu. Po njihovem mnenju gre sicer za razumljivo alternativo, saj naj bi večina uporabnikov bolj trpela za pomanjkanje pomnilnika kot pa opazila večjo porabo procesorja. Sami se s tem načeloma strinjamo, sploh ker procesorji pri navadni uporabi računalnika večino časa ne počnejo prav veliko.