Google bo odprl svojo prvo fizično trgovino

Google je danes na svojem blogu najavil odprtje svoje prve fizične trgovine. Odprli naj bi jo letos poleti v New Yorku.

Kupci bodo imeli dostop do vseh Googlovih fizičnih naprav, denimo telefonov Pixel in prenosnikov Pixelbook (to so Googlovi lastni prenosniki Chromebook, podobno, kot Microsoftove naprave Surface), pa tudi termostatov Nest in fitnes zapestnic Fitbit. Tako kot v Applovih trgovinah, bodo tudi pri Googlu ponujali svetovanje, dvig naprav, kupljenih preko spleta (na GoogleStore.com) ter servisne storitve. Zaenkrat še niso objavili nobenih načrtov za prihodnost, torej za nove trgovine, denimo izven ZDA.