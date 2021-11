Google bo kupoval vsebine tiskovne agencije

Po porazu spletnega giganta na francoskem prizivnem sodišču.

Ameriški Google je sklenil pogodbo s francosko tiskovno agencijo AFP za odkup in objavo novinarskih prispevkov za naslednjih pet let, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Google je bil v to sicer prisiljen po porazu na francoskem prizivnem sodišču oktobra leta 2020.

Glavni izvršni direktor AFP Fabrice Fries je dogovor označil za priznanje vrednosti informacij.

"Dogovor z AFP dokazuje našo pripravljenost, da najdemo skupno stališče z izdajatelji in tiskovnimi agencijami v Franciji glede avtorskih pravic na digitalnem trgu." Sebastien Missoffe, direktor Googla v Franciji

Google je sprva zavračal plačilo za poobjavljene vsebine, vendar je oktobra 2020 izgubil pritožbo na francoskem sodišču. Google se trenutno pogaja z več sto izdajatelji novic v državah, kjer velja nova evropska direktiva, med drugim v Franciji, Danski, Nizozemski in Madžarski.

Google je januarja s francoskimi izdajatelji sklenil dogovor o kriterijih za plačilo za objave vsebin, vendar ta dogovor ni vključeval tiskovnih agencij ali revij.

Tudi Avstralija je sprejela zakon, ki zahteva, da Facebook in Google izdajateljem novic plačata za vsebine, poroča dpa.

STA