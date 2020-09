Gartnerjevih pet nastajajočih tehnologij prihodnosti

Podjetje Gartner je objavilo letno poročilo, v katerem izpostavijo pet najbolj obetavnih nastajajočih tehnologij, ki bi utegnile spremeniti prihodnost. V bogatem naboru različnih tehnologij, ki se jih da razbrati v pripadajočem grafu cikla navdušenja novih tehnologij (Hype Cycel for Emerging Technologies) je cel kup takih, o katerih širša javnost prvič sliši, a Gartner izpostavlja le najbolj obetavne.

Prva skupina novih tehnologij se imenuje Digitalni Jaz (Digital me) in predstavlja digitalni ekvivalent posameznika v digitalnem svetu. Sem sodijo tehnologije, kot so digitalne identitete, digitalni potni listi, dovolilnice in v zadnjem času tudi tehnologije za socialno distanciranje, pač zaradi pandemije. Digitalni Jaz predstavlja posameznika tako v digitalnem, kot stvarnem svetu. Vse bolj pa bo omogočala interakcijo na inovativne načine (glas, računalniški vid, kretnje). Predstavlja osebni ekvivalent koncepta digitalnega dvojčka (digital twins), ki se vse bolj uporablja v poslovnem svetu za simulacije poslovanja in delovanja poslovnih subjektov.

Sledi Formativna umetna inteligenca (Formative AI), kot skupek algoritmov s področja umetne inteligence, ki lahko pomagajo pri razvoju aplikacij, testiranju in nenazadnje pri izobraževanju. Obetamo si lahko prihranek pri času in manjše število napak. Algoritmi pa ne bodo posegli samo v razvoj, ampak tudi na področje varnosti in specifično zaupanja v osebe, podatke, programe. Pričakujemo, da bodo vse več uradov in organizacij, ki se danes ukvarjajo z potrjevanjem, potemtakem torej skrbijo za zaupanje, zamenjali računalniški algoritmi, zlasti tedaj, ko gre za upravljanje zaupanja na napravah na omrežnem robu (edge devices).

Na obzorju je tudi nov način organizacije podjetij. V prihodnosti se bomo kot kaže srečali s tako imenovanimi kompozitnimi arhitekturami in sestavljenimi podjetji. Pri Gartnerju pričakujejo, da bo vse več gradnikov poslovnih procesov standardiziranih in povezljivih. Na ta način bodo lahko podjetja hitro sestavljala in prilagajala informacijsko podporo za poslovne potrebe, na nek način kot s pomočjo lego kock danes (razmeroma hitro) sestavimo poljubno kompleksno igračo.

Zadnja novost je izrazito tehnološka in se tiče samih korenin računalništva. Pri Gartnerju menijo, da prihajamo v dobo, ko računalniška sredstva ne bodo več temeljila na siliciju, temveč bodo uporabljene drugi pristopi in gradniki. Najbolj obetavni so gradniki, ki temeljijo na DNA, biološko razgradljiva tipala in celo elektronika zasnovana na ogljiku.