Objavljeno: 29.1.2025 07:00

Garminove pametne ure se zaradi GPS zaciklajo

Številne Garminove pametne ure so se zaciklale in obtičale na zagonskem logotipu, je opazilo več njihovih lastnikov. Ko se ure zaciklajo, se jih ne da več ponovno zagnati ali kako drugače obuditi.

Težave se pojavljajo na več modelih ur in v več državah. Prizadete so ure modelov Epix, Venu, Forerunner, Descent in Fenix. Sprva je pomagala popolna ponastavitev ure, a se je ta hitro spet zaciklala.

Garmin je napako potrdil. Kot kaže, je povezana s storitvami GPS. Za zdaj svetujejo ponastavitev ure, obljubili pa so tudi izid popravka. Komur je ure še ni zagodla, naj izključi GPS in počaka na posodobitev.