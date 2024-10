Garmin predstavil žensko športno uro

Garmin je predstavil uro Lily 2 Active, športno različico modne pametne ure Garmin Lily 2.

Garminova nova športna ura, namenjena nežnejšemu spolu, za 50 ameriških dolarjev več kot osnovni model ponuja dodatne gumbe in vgrajen GPS, s čimer odpravlja nekatere glavne pomanjkljivosti prejšnje različice.

Vgrajeni GPS omogoča natančno sledenje zunanjim dejavnostim, kot sta tek in kolesarjenje, brez potrebe po uporabi pametnega telefona. Novi gumbi izboljšujejo uporabnost in odpravljajo težave zaslona, občutljivega za dotik, ki so zaznamovale težave predhodnice. Garmin obljublja devet dni delovanja baterije, kar je skoraj dvakrat več kot pri prvem modelu Lily 2, in približa Lily 2 Active zmogljivostim dražjih modelov, kot je Garmin Epix Pro Sapphire Edition.

Ura Lily 2 Active prinaša dodatne funkcije za šport, vključno z vgrajenimi aplikacijami za sledenje dejavnostim, kot so tenis, pickleball, notranje kolesarjenje in golf. Prav tako omogoča prenose vadb, osredotočenih na moč, jogo in druge aktivnosti, neposredno na uro. Uporabnice lahko dostopajo tudi do storitve Garmin Coach, ki ponuja brezplačne prilagodljive načrte vadb pravih trenerjev.

Garmin Lily 2 Active je na voljo za 300 USD v barvah Lunar Gold, Silver in Jasper Green.