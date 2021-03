Gamestopu pomagali tudi boti, rast se spet prebuja

Če je kazalo, da je veselice konec, smo se ušteli. Delnica Gamestopa, ki so jo vlagatelji z Reddita napihnili z lanskih 10 dolarjev na 400 dolarjev, je po še bolj spektakularnem padcu na 50 dolarjev spet začela rasti. A kot kaže k temu niso prispevali le navdušenci na Redditu, temveč tudi manipulacije na družbenih omrežjih.

V PiiQ Media so izvedli raziskavo, ki je zajela Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Primerjali so dogajanje med 28. januarjem in 18. februarjem ter ugotovili, da so se pojavljali vzorci, ki ustrezajo algoritemskim objavam strojnih računov. Te so se v veliki meri pojavile vsak dan pred začetkom trgovanje in ob koncu, kar ustreza botom. Vzorec je bil zelo stabilen, česar od ljudi ni pričakovati, saj se njihovo razpoloženje in s tem tudi ravnanje spreminja od zunanjih okoliščin.

Kaj točno se je zgodilo konec januarja, da je delnico izstrelilo tako visoko, ugotavljata SEC in ameriški Kongres v ločenih preiskavah. Izvršni direktor Reddita je pričal pred Kongresom, da po njegovem védenju boti na Redditu niso odigrali bistvene vloge in delnice napihovali navzgor. Vseeno je SEC zaradi prevelike nihajnosti vmes večkrat ustavil trgovanje z Gamestopom in nekaterimi drugimi delnicami, na zadnje v petek, ko so prizemljili 15 delnic.

V grobih obrisih je zgodba seveda jasna. Silovit nakupni pritisk je s spuščenimi hlačami ujel prodajalce na kratko, ki so stavili na padec delnice, zato so imeli izposojene in prodane. Ko so morali začeti vračati izposojeno, so morali kupovati po kakršnikoli ceni, o čemer smo podrobno pisali v aktualni številki Revije Monitor. Podrobnosti, zlasti ali je kdo trgoval z notranjimi informacijami ali nedovoljeno manipuliral, pa bo razkrila preiskava.

