Fortnite v novi sezoni poplavljen

Izredno priljubljena spletna igra Fortnite je trenutno v tretji sezoni drugega poglavja - to se je začelo s poplavo, ki je prinesla tudi nove igralne elemente.

Novosti so že na voljo, med drugim je na voljo poplavljeno področje s plavajočim mestom, polnim pomolov in mostičkov. Po novem lahko tudi smučamo na vodi, zaradi poplav je večji poudarek na čolnih. Pri razvijalcu, podjetju Epic, so že napovedali, da poplave ne bodo prisotne ves čas, saj bo voda s časom odtekala, tekom sezone bodo zato v igro prišli tudi avtomobili.

Z novo sezono prihaja tudi novi Battle pass, s katerim si odklenemo kup novih likov (denimo Aquaman in Kit, mačka, ki jezdi motor in upravlja z robotskim oklepom). Fortnite je sicer brezplačen, kar je tudi povod za njegovo popularnost, a lahko v igri kupujemo različne dodatke, karta Battle pass (ta velja okoli deset dolarjev) pa nam v kosu odklene dostop do vrste različnih dodatkov.

9FCRaSwU3W8