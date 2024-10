Fitbit z umetno inteligenco za boljše zdravje

Podjetje Fitbit, ki deluje pod okriljem Googla, je napovedalo začetek programa Fitbit Labs znotraj svoje aplikacije.

S programom Fitbit Labs bodo izbrani uporabniki naprav podjetja dobili možnost preizkušanja eksperimentalnih funkcij pred splošno javnostjo in podali povratne informacije o svoji izkušnji. Ena izmed prvih funkcij v okviru tega programa je Insights Explorer, ki uporablja umetno inteligenco Google Gemini za natančnejši vpogled v podatke o zdravju in telesni pripravljenosti. Uporabniki bodo z njo prejeli personalizirane vpoglede v svoje zdravstveno stanje, kot so pojasnila o vplivu aktivnosti na spanje, ki bodo prikazana v vizualnih grafikonih. Poleg tega jim bo Gemini pomagal razumeti povezave med različnimi zdravstvenimi kazalniki in kako dnevne aktivnosti vplivajo na njihovo splošno počutje.