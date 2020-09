Facebook za študente

Objavljeno: 11.9.2020 14:30

Facebook se z novo storitev Campus vrača v svojo zgodovino – gre za omejene skupine, namenjene študentom določenih univerz.

Facebook je bil ob splavitvi leta 2004 sprva na voljo le študentom Harvardske univerze, kasneje pa se je razširili po korakih. Nova storitev Campus je prav tako namenjena le študentom določene univerze. Preko njega se naj bi poenostavila komunikacija, študentje bodo lažje spremljali dogajanje, vzpostavili skupine za posamezne predmete in podobno. Vse to lahko sicer počno že sedaj, torej na navadnem Facebooku, a naj bi novi Campus vse to poenostavil, gre nekako za manjše omrežje znotraj Facebooka, kjer uporabnike združuje obisk določene univerze.

Trenutno je na voljo le študentom na nekaterih ameriških univerzah, a se pričakuje širitev. Za njegovo uporabo pa je seveda potreben navaden Facebook račun.