Facebook se pripravlja na prisilno razdelitev

Pri časniku The Wall Street Journal so pridobili interni dokument, ki opisuje priprave Facebooka na morebitno prisilno razdelitev podjetja.

Ameriški gigant je pod vse večjimi pritiski, povezanimi z izkoriščanjem svojega de facto monopolnega položaja. V ZDA se tako govori o morebitnih pravosodnih posegih, po katerih bi lahko prišlo tudi do razdelitev podjetja - z izločitvijo Instagrama in WhatsAppa. Podobno je proti koncu devetdesetih razdelitev visela nad glavo Microsoftu (in še prej IBMu) - sodnik je zapovedal razdelitev podjetja, a so po pritožbi sodbo ovrgli.

Facebook pripravlja argumente, da so v Instagram in Whatsapp vložili ogromno denarja in da je nakup takrat odobrila tudi ameriška agencija za trgovino (FTC, Federal Trade Comission). Hkrati bi se zagovarjali, da bi bila odcepitev omenjenih aplikacij v samostojno podjetje zelo draga, hkrati pa naj bi se poslabšala varnost končnih uporabnikov.

Sami smo sicer mnenja, da je Facebook res v monopolnem položaju in se tako tudi obnaša – morebitne tekmece pač kupijo, ko so še dovolj majhni (kar se je zgodilo v primerih Instagrama in Whatsappa) in si s tem ščitijo položaj. Hkratismo v dvomih, da jim lahko pravosodni organi pridejo do živega – kot se je izkazalo že v prej omenjenemu primeru Microsofta.

Tako v ZDA kot v EU za morebitno zlorabo položaja oblasti preiskujejo tudi druga tehnološka podjetja – na tapeti so Google, Amazon in Apple.