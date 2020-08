Facebook se pridružuje upravnemu odboru fundaciji Linux

Objavljeno: 17.8.2020 15:15

Facebook je nadgradil svojo članstvo v fundaciji Linux, s tem pa bodo dobili tudi sedež na upravnem odboru te fundacije.

S tem se sicer pridružujejo drugim znanim imenom računalniške industrije, med drugimi tudi Google, Huawei, Microsoft in IBM. Med bolj znanimi projekti, pri katerih aktivno sodelujejo, so JavaScript knjižnica za vmesnike React, projekt za razvoj podatkovnih centrov Open Compute Project in mehanizem Linuxovega jedra za nadzor nad kontejnerji cGroup2. Razvili pa so tudi znano knjižnico PyTorch za strojno učenje. V upravnem odboru bo Facebook predstavljala Kathy Kam, vodja njihove skupine za odprto kodo.