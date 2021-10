Facebook "razvija digitalni svet"

Facebook namerava v EU zaposliti 10.000 ljudi za razvoj digitalnega sveta, imenovanega »metaverse«.

Šlo naj bi za spletno storitev, v kateri bi lahko ljudje delali, komunicirali in igrali igre – z očali navidezne resničnosti. Zamisel takega sveta se sicer pogosto pojavlja v svetu znanstvene fantastike, kjer taki virtualni svetovi predstavljajo možnost pobega pred propadajočimi družbami. Zuckerberg zadnje mesece vse bolj omenja, da je Facebook »metaverse podjetje«, da naj bi o takem konceptu razmišljal že v srednji šoli.

Po besedah podjetja naj bi EU ponujala veliko prednosti, denimo odlične univerze in dober kader. Pravijo, da bodo pri tem projektu sodelovali tudi z drugimi podjetji, v ta namen so v različne ne-profitne skupine vložili že 50 milijonov dolarjev. Ocenjujejo, da bo do pravega digitalnega sveta, kot so si ga zamislili, trajalo še 10 do 15 let.

No, po našem mnenju se želijo pri Facebooku otresti vse bolj negativnih novic o družbi. Denimo razkritij žvižgačice Fances Haugen, da so v lastnih raziskavah prišli do odkritja, kako Instagram škodi čustvenemu zdravju najstnikov.