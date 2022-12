Facebook po desetletju ukinja Connectivity, ki je zagotavljal internetni dostop

Pred desetletjem, ko SpaceX v vesolje še ni poslal dobrih dva tisoč satelitov, ki na Zemljo pošiljajo internet, je imel podobne zamisli tudi Facebook. Leta 2013 so ustanovili iniciativo Connectivity, ki je želela doseči podobno - z brezpilotnimi letalniki (droni) bi nad območji s slabo povezljivostjo zagotavljali dostop do interneta, ki pa bi bil nekoliko oskubljen, saj bi bržkone nudil dostop le do - družbenega omrežja Facebook. Devet let pozneje je zamisel pokopana.

Kdaj točno je današnja Meta ukinila Connectivity, v resnici ni čisto jasno. Da ne bo letalnikov, je postalo jasno že zgodaj, zato so se preusmerili na satelite. A tudi teh iz Facebooka ne bo. Zaposlene je v večini prevzel Amazon, projekt pa je Meta ukinila. Minuli mesec so med reorganizacijo odpustili 11.000 zaposlenih, kamor sodijo tudi ostanki Connectivityja.

Še oktobra 2021 je Meta poročala, da dostop do interneta zagotavlja 300 milijonom uporabnikov. Sedaj pa je projekta konec, saj se Meta čedalje bolj posveča Metaverzumu. Ta sicer še izgublja denar in naj bi to počel do leta 2025, ko Mark Zuckerberg napoveduje obrat. Bomo videli. Bitko za internet pa je za zdaj dobil SpaceX.