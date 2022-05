Objavljeno: 7.5.2022 10:00

Facebook ne bo več beležil lokacije uporabnikov

Facebook je uporabnikom začel pošiljati obvestila, da bo ukinil storitev Nearby Friends in obveščanje o vremenu. V resnici bo telefonska aplikacija po 31. maju nehala samodejno beležiti lokacijo telefona, oz. uporabnika.

Če se ni uporabnik zelo potrudil in v nastavitvah operacijskega sistema to izklopil, aplikacija Facebook v ozadju vedno beleži lokacijo in vse zabeleženo sporoča v Facebookove gigantske baze podatkov. Tudi ko uporabnik aplikacije Facebook ni zagnal oz. uporabljal.

Verjetno bi bilo naivno zaključiti, da bo Facebook lokacijske podatke nehal zajemati zato, ker mu zmanjkuje diskovnega prostora, bolj verjetno gre za to, da je upravljanje s takimi podatki zakonsko vedno bolj regulirano in zato zapleteno. Poleg tega je Facebook zadnje čase glede svojega ravnanja z zasebnimi podatki pod izrednim pritiskom, zato je najverjetneje, da si tega bremena ne želijo več.

Aplikacija Facebook bo lokacijske podatke še vedno uporabljala in beležila, ko jo bomo dejansko uporabljali.

Katere podatke Facebook beleži o vas, lahko pogledate tukaj, do 1. avgusta pa lahko vse te podatke tudi prenesete k sebi.