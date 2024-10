Facebook in Instagram bosta prepoznavala obraze

Meta je ponovno uvedla tehnologijo prepoznavanja obrazov na platformah Facebook in Instagram, več kot tri leta po tem, ko je bila ta funkcija zaradi pritiskov javnosti ukinjena.

Prepoznavanje obrazov je tokrat uporabljeno z novimi varnostnimi funkcijami, namenjenimi predvsem boju proti spletnim prevaram in zaščiti uporabnikov, ki izgubijo dostop do svojih računov.

Ena izmed ključnih novosti je uporaba prepoznavanja obrazov za zaznavanje goljufivih oglasov, ki uporabljajo obraze znanih osebnosti. Če sistem zazna, da oglas morda izkorišča podobo javne osebe, bo primerjal obraz v oglasu z javno dostopnimi profilnimi slikami te osebe na Facebooku ali Instagramu. Če bo ugotovljeno ujemanje in potrjena prevara, bo oglas takoj blokiran. Sprva bo ta funkcija uvedena le za majhno skupino znanih oseb, v prihodnjih tednih pa bo postala dostopna širši množici, čeprav bodo posamezniki imeli možnost, da se zaščite odpovejo.

Poleg tega Meta testira tudi novo funkcijo, ki bo uporabnikom omogočila hitrejše in bolj zanesljivo obnavljanje dostopa do računov. Z novo funkcijo selfi videoposnetka bodo uporabniki, ki so izgubili dostop do svojih računov, lahko naložili posnetek, ki bo nato primerjan z njihovimi profilnimi slikami, da se preveri njihova identiteta. Metoda bo pripomogla k večji varnosti in otežila dostop goljufom, ki uporabljajo ukradene podatke za prevzem računov.

Meta zagotavlja, da bo vse biometrične podatke, uporabljene za preverjanje, po uporabi takoj izbrisala in da prepoznavanje obrazov ne bo uporabljeno za noben drug namen. Varnostne funkcije bodo uvedene postopoma, vendar ne bodo na voljo v vseh regijah. Orodja za prepoznavanje obrazov ne bodo dostopna v ameriških zveznih državah Illinois in Teksas, kjer je podjetje že plačalo visoke kazni zaradi prejšnje uporabe te tehnologije, prav tako pa funkcija še ne bo dostopna v Evropski uniji, dokler ne bo podjetje doseglo dogovora z regulatorji.