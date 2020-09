Facebook grozi z umikom iz Evrope

Irska pooblaščenka varstvo podatkov je Facebooku prepovedala iznos podatkov o evropskih uporabnikih v ZDA, podjetje pa je v pisni izjavi zagrozilo, da bodo v tem primeru prisiljeni se umakniti iz Evrope.

Facebook sicer zbira in na ameriških strežnikih obdeluje podatke svojih uporabnikov, (seveda le) za potrebe ciljnega oglaševanja. Po nekaterih ocenah naj bi na račun vsakega evropskega uporabnika tako zaslužili dobrih trinajst dolarjev (v letu 2019). To je sicer občutno manj kot zaslužijo od oglaševanja ameriškim uporabnikom (dobrih štirideset dolarjev na uporabnika), a še vedno več, kot od uporabnikov drugje po svetu.

Do letošnjega poletja je med EU in ZDA sicer veljal pravni dogovor Privacy Shield (zasebnostni ščit), ki pa ga je sodišče EU poleti razveljavilo, saj da ni ustrezen. Posledično je iznos podatkov v ZDA tretiran enako kot iznos v katerokoli tretjo državo. Facebook se je nato skliceval na standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses), ki naj bi bile evropskem sodišču sprejemljive, a se irska pooblaščenka s tem očitno ne strinja. Tako je od Facebooka zahtevala, da v roku treh tednov preneha z iznosom podatkov v ZDA.

Facebook je v pisni izjavi sodišču povedal, da jim ni povsem jasno, kako bodo lahko v luči teh pravil sploh delovali v Evropi. Pravijo, da so trije tedni bistveno premalo, da bi lahko preučili zadevo, hkrati so izrazili zaskrbljenost, da gre za odločitev, sprejeto »izključno« s strani irske pooblaščenke za varstvo podatkov. Sodišče je Facebooku dovolilo ugovor, tako so začasno ustavili tri tedenski rok, na ta korak sodišča pa se lahko informacijska pooblaščenka seveda tudi pritoži.

Yvonne Cunnane, vodja področja varstva podatkov pri Facebooku, je še izpostavila pomen Facebooka pri svobodi govora in pomembnost Facebooka za Evropsko gospodarstvo.

Poznavalci sicer menijo, da je Facebookova grožnja z umikom iz Evrope prazna. Denar je vendarle denar in Evropa ni ravno majhna.