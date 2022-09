Evropska komisija predlaga nova pravila, ko bodo olajšala tožbe zoper proizvajalce umetne inteligence

Evropska komisija je v sredo predlagala zakonske spremembe, s katerimi želi zaščititi potrošnike in hkrati vzpodbuditi inovacije na področju umetne inteligence. Z ureditvijo področja bi po eni strani zaščitili vse sodelujoče, hkrati pa bi vzpostavili predvidljivo in stabilno poslovno okolje. Gre za sveženj, ki vključuje predlog Direktive o odgovornosti umetne inteligence (AI Liability Directive) in posodobitev Direktive o odgovornosti proizvajalcev izdelkov (Product Liability Directive).

Novosti bi olajšale uveljavljanje odškodninskih zahtevkov in vlaganje tožb proti proizvajalcem, kadar bi njihovi izdelki povzročili poškodbe uporabnikov, škodo na njihovem premoženju ali izgubo podatkov. To se nanaša na vse vrste izdelkov, od stolov do kmetijske mehanizacije. To postaja še posebej pomembno s prihajajočimi novostmi, kamor sodijo samovozeči avtomobili, govorni pomočniki, pametni spletni iskalniki in podobno. Hkrati Komisija predlaga tudi zakonodajo s področja umetne inteligence, ki bo omejevala področja in obseg uporabe umetne inteligence. Hkrati bo vzpostavljena predpostavka vzročnosti pri poškodbah, ki bi nastale ob uporabi izdelkov z umetno inteligenco.

Primer so letalniki (droni), ki lahko povzročijo škodo, hude poškodbe ali vdor v zasebnost. Poenostavljeno povedano želi Komisija uvesti podobne standarde, kot veljajo za avtomobile. Če avtomobil odpove zaradi napake v proizvodnji, je tudi škoda odgovornost proizvajalca. Enako bo tudi z drugimi izdelki, ki lahko povzročijo škodo.

Evropska komisija