EU začenja preiskavi storitev Apple Pay in App Store

Evropska komisija je odprla dve ločeni preiskavi poslovne prakse povezane z glavnima storitvama družbe Apple, to sta spletna trgovina App Store in mobilna plačilna platforma Apple Pay. V obeh primerih bodo preverjali ali ravnanje družbe Apple omejuje konkurenco in krši protimonopolne zakone v Evropski uniji.

Preiskava povezana s trgovino App Store je med drugim posledica uradnih pritožb nekaterih tekmecev družbe Apple, v tokratnem primeru omenjajo predvsem ponudnika spletnih pretočnih storitev Spotify. Tekmeci družbi Apple očitajo, da pravila trgovine App Store predstavljajo nepošteno konkurenco pri ponudbi alternativnih virov digitalnih vsebin. Spotify mora tako družbi Apple plačati pribitek 30% s čimer niso več konkurenčni ali pa so prikrajšani zaslužka v primerjavi s platformo Apple Music. Podobne očitke navajajo drugi ponudniki, denimo spletne knjigarne.

V primeru mobilne plačilne platforme Apple Pay pa bo pod drobnogled varuhov pravice prišla celotna platforma. Kot vemo je Apple Pay edina možna platforma za digitalna plačila na pametnih telefonih in urah družbe Apple. Konkurenčni izdelki niso dovoljeni ali pa so onemogočeni, med drugim Apple ne dovoljuje uporabe vmesnika NFC, ki je pogosto osnova za varno mobilna plačila. V luči tega, da je pandemija zelo povečala uporabo mobilnega brezkontaktnega plačevanja, je to področje v EU dobilo še večji pomen.

Resnici na ljubo, EU in ostanek sveta prakso družbe Apple poznajo že vrsto let in so jo doslej tolerirali. Podobni poizkusi preiskav in kaznovanja so se v preteklosti izjalovili ali pa so imeli minimalne posledice za družbo Apple. Pogosto se je zgodilo naslednje: Apple je zadržal obstoječi režim provizij, ki se v odvisnosti od storitev giblje med 15 in 30%, ponudniki pa so dodatno ceno preprosto prevalili na pleča kupcev.

Apple je seveda zelo kritičen do odpiranja novih preiskav. V sporočilu za javnost so navedli, da zelo striktno izpolnjujejo vse zakonske določbe na trgih, kjer poslujejo. Pri tem obžalujejo, da je EU zopet nasedla peščici podjetij, ki si preprosto želijo »zastonj vožnjo«. Kot dokaz, da so obtožbe brezpredmetne navajajo, da velika večina ponudnikov s tovrstnimi pogoji prav lepo shaja in pravzaprav izkazuje velike dobičke.

Verjetno ni slučaj, a Apple je sočasno v ločenem sporočilu za javnost razkril, da so ponudniki v spletni trgovini Apple App Store lani prodali za 519 milijard dolarjev izdelkov in storitev. Za primerjavo – EU bo državam članicam kot nepovratna sredstva za premostitev težav povzročenih s strani COVID-19 namenila 500 milijard evrov, kar je le malce več, kot se obrne v spletni trgovini App Store v enem letu!