EU za zeleno programsko opremo

Evropska unija se pripravlja na uvedbo zakonodaje za "zeleno programsko opremo", s čimer želi zmanjšati vpliv programske opreme na okolje. Ta pobuda je del širših prizadevanj EU za dosego podnebnih ciljev in spodbujanje trajnostnega razvoja v digitalnem sektorju.

Programska oprema prispeva k porabi energije in emisijam toplogrednih plinov, zlasti v podatkovnih centrih in napravah, ki jih poganja. Z optimizacijo kode, izboljšanjem učinkovitosti algoritmov in zmanjšanjem nepotrebnih funkcij lahko razvijalci zmanjšajo energetsko porabo svojih aplikacij. EU želi s predlagano zakonodajo spodbuditi takšne prakse in postaviti standarde za "zeleno" programsko opremo.

Primer, ki ponazarja, kako velik vpliv ima lahko programska oprema, je navedel nizozemski programski guru Danny van Kooten v objavi v spletnem dnevniku iz leta 2020, ki je vplivala na številne druge razvijalce, da so naredili podobne spremembe.

Van Kooten ocenjuje, da je zmanjšal emisije za 59.000 kg CO₂ na mesec z zelo majhno spremembo svojih vtičnikov WordPress, ki delujejo na več kot dveh milijonih spletnih mest. Ta prihranek je količina CO₂, ki se porabi za petkratni let iz Amsterdama v New York. Pravi, da ob predpostavki, da povprečno spletno mesto prejme približno 10.000 obiskovalcev na mesec in uporablja predpomnilnik za storitve uporabnikom, ki se vračajo, je mogoče doseči mesečni prihranek 10.000 kWh za vsak 1 kilobajt, ki ga programer porabi za svoj JavaScript.

Eden od ključnih elementov pobude EU je uvedba merilnih orodij in metodologij za ocenjevanje energetske učinkovitosti programske opreme. To bi omogočilo razvijalcem in uporabnikom boljše razumevanje vpliva programske opreme na okolje ter spodbujalo izbiro energetsko učinkovitih rešitev.

Poleg tega EU razmišlja o uvedbi spodbud za podjetja, ki razvijajo in uporabljajo "zeleno" programsko opremo, ter o ozaveščanju javnosti o pomenu energetske učinkovitosti v digitalnem svetu. To vključuje tudi izobraževanje razvijalcev o najboljših praksah za ustvarjanje trajnostne programske opreme.

Če bo EU uspela uvesti to zakonodajo, bo postala prva regija na svetu s takšnimi predpisi, kar bi lahko spodbudilo podobne pobude tudi drugod po svetu. To bi imelo pomemben vpliv na globalno programsko industrijo in prispevalo k zmanjšanju okoljskega odtisa digitalnih tehnologij.

Evropska komisija naj bi v prihodnjih mesecih predstavila podrobnosti predlagane zakonodaje, ki bo nato predmet razprave in potrditve v Evropskem parlamentu in Svetu EU. Če bo sprejeta, bo zakonodaja verjetno začela veljati v naslednjih nekaj letih, kar bo dalo industriji čas za prilagoditev novim zahtevam.