EU v letu 2025 načrtuje veliko rast porabe sredstev za IT

Evropska IT industrija se pripravlja na izjemno leto 2025, saj je po najnovejših podatkih analitske družbe Gartner napovedana rast IT izdatkov v Evropi za 8,7 % v primerjavi z letom 2024. Skupni IT izdatki naj bi tako dosegli 1,28 bilijona dolarjev, kar predstavlja rekordno letno rast od obdobja po pandemiji leta 2021. V letu 2024 naj bi se izdatki za IT zaključili pri 1,18 bilijona dolarjev, kar pomeni 6,8-odstotno rast v primerjavi z letom 2023.

Eden izmed ključnih dejavnikov, ki bodo vplivali na povečanje izdatkov, je povečano zanimanje za rešitve, povezane z generativno umetno inteligenco (GenAI). Podjetja v Evropi, ki so prepoznala strateško vrednost tehnologij med pandemijo, bodo leta 2025 krepila svoje IT proračune, da bi ohranila konkurenčnost in povečala prihodke. Gartner ocenjuje, da bodo organizacije prešle od razvoja lastnih rešitev GenAI k implementaciji partnerskih rešitev, kar bo omogočilo hitrejšo in učinkovitejšo uvajanje inovacij.

Področje storitev, povezanih z umetno inteligenco, bo doživelo še posebej veliko rast. Izdatki za IT storitve, povezane z AI, naj bi se povečali za 21 % – s 78 milijard USD v letu 2024 na 94 milijard USD v letu 2025. Poleg tega bo vlaganje v programsko opremo, ki bo imela ključno vlogo pri podpori digitalne preobrazbe podjetij, naraslo za 13,2 %, na 288,2 milijard USD.

Rast v segmentu podatkovnih centrov je še en ključni trend v Evropi. Pričakovana je 25-odstotna rast v letu 2024, predvsem zaradi povpraševanja po strežnikih, optimiziranih za AI. V letu 2025 bo rast v tem segmentu nekoliko umirjena, vendar bo še vedno znašala 11 %. Tehnološka podjetja bodo nadaljevala z vzpostavljanjem infrastrukture za učenje in izvajanje GenAI modelov, kar bo omogočilo dolgoročne koristi v prihodnosti.

Rast izdatkov za naprave, ki vključujejo potrošniško elektroniko, naj bi v letu 2025 dosegla 9,3 %. Povečanje števila zaposlenih na daljavo in rastoče povpraševanje po delovnih orodjih in napravah bosta med glavnimi spodbujevalci tega trenda. Poleg tega je zanimivo poudariti povečanje izdatkov za komunikacijske storitve, ki naj bi narasli za 3,6 %. To je manjša rast v primerjavi z drugimi segmenti, a vseeno pomembna za podporo rastočih digitalnih potreb podjetij.

Storitve v javni oblaku ostajajo ključen del naložb evropskih podjetij, saj naj bi izdatki za oblačne storitve leta 2024 dosegli 123 milijard USD, medtem ko bodo izdatki za varnostne rešitve zrasli na 47 milijard USD.