Epic Games predstavil Unreal Engine 5

Epic Games je predstavil novo različico izredno priljubljenega pogona za izdelavo iger Unreal Engine 5.

Novi pogon je že na voljo v predhodni obliki (early access), končna različica bo na voljo prihodnje leto. Trenutno je razvijalcem na voljo za preizkus zmogljivosti in za izdelavo prototipov iger. Trenutno aktualna različica Unreal Engine 4 je izšla pred sedmimi leti, nova različica pa naj bi ponujala še več svobode pri izdelavi grafičnih učinkov. Razvijalci si lahko prenesejo preizkusni projekt Valley of the Ancient, kjer lahko preverijo nove zmogljivosti pogona. V ta projekt so vnesli podatke, posnete z droni in kamerami v puščavi Moab v ameriški zvezni državi Utah, kar vidimo tudi v predstavitvenem videu.

d1ZnM7CH-v4