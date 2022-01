Enote SSD z vodilom PCIe 5.0 zmorejo dvakrat višjo hitrost prenosov

Samsung in Adata sta na sejmu CES prikazala prve prototipe nove generacije pomnilniških enot SSD, ki z gostitelji komunicirajo prek novega vodila PCIe 5.0 in protokola NVMe 2.0. Ti prinašajo bistveno večje hitrosti prenosa. Prvi testi so pokazali, da lahko pri Samsungovih enotah pričakujemo zaporedno hitrost branja podatkov v rangu 13 GB/s, kar je 1,8-krat bolje kot pri enotah SSD na vodilu PCIe 4.0.

Pri družbi Adata so šli še celo korak naprej in prikazali dva različna modela, ki se razlikujeta v krmilnih vezjih. Projekt Nighthawk je zasnovan na vezju Silicon Motion SM2508 in omogoča branje s hitrostjo 14 GB/s ter pisanje podatkov s hitrostjo 12 GB/s. Projekt Blackbird temelji na vezjih InnoGrit IG5666, kjer dosegajo hitrosti 14 in 10 GB/s.

Diski bodo na voljo v različnih izvedbah z zmogljivostmi vse do 8 TB. V prvi fazi jih bodo ponujali predvsem za rabo v poslovnih rešitvah, pretežno podatkovnih centrih in storitvah v oblaku, saj ponujajo tudi okoli 30% večjo energijsko učinkovitost v primerjavi z modeli, ki so v uporabi danes. Cene in začetek dobave še niso objavljene.