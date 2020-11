Elon Musk po novem tretji drugi najbogatejši zemljan

Ustanovitelj in vodja podjetja Tesla in SpaceX je po poročanju in izračunih podjetja Bloomberg tretji drugi najbogatejši posameznik na svetu. »Vreden« naj bi bil kar 121 milijard 128 milijard ameriških dolarjev.

Delnice podjetja Tesla so letos izjemno zrasle, zato se je Musku osebno bogastvo v enem letu povečalo za kar 80 100 milijard dolarjev. V lasti ima okoli 20% delnic podjetja. Tesla je zaradi izredne iskanosti njihove delnice najvrednejši proizvajalec avtomobilov na svetu. In to kljub temu, da podjetje pričakuje, da bo letos prodalo le 500.000 avtomobilov. Samo za primerjavo – Toyota in Volkswagen sta v prvih šestih mesecih 2020 prodala okoli 4 milijone avtomobilov.

Prvi na spisku je še vedno Jeff Bezos, šef Amazona, raketnega Blue Origin in časopisne hiše Washington Post (183 milijard, kljub temu, da je po ločitvi 25% delnic njegovih delnic Amazona pripadlo njegovi bivši ženi), drugi tretji pa Microsoftov Bill Gates (128 milijard).

(Če se sprašujete, zakaj je v novici množica prečrtanih besed, številk in celo slik - prvotna novica je bila napisana včeraj, ko je bil Musk še tretji na spisku najbogatejših. V enem dnevu je delnica Tesle tako zrasla, da je pridobil dodatnih 8 milijard in preskočil Billa Gatesa...)