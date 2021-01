Elon Musk namesto Facebooka priporoča Signal

Musk, ki je pred kratkim postal najbogatejši zemljan, je na Twitterju svojim sledilcem priporočal uporabo komunikacijske aplikacije Signal.

Priporočilo je povezano z zadnjimi spremembami pri politiki zasebnosti Facebooka, po katerih se več podatkov o uporabnikih deli med Facebookom in hčerinskim WhatsAppom. Med drugim se po novem povezujejo telefonske številke, informacije o uporabnikovih napravah in naslovih IP. Če se uporabniki WhatsAppa s tem ne strinjajo, so njihovi računi enostavno onemogočeni. Signal je sicer neposredna konkurenca WhatsAppu, saj je namenjen zasebnim sporočilom (tudi v skupinah), temelji pa na strogem varovanju zasebnosti in šifriranju sporočil na celi poti prenosa (t.i. šifriranje »end-to-end«).

Pred slabim letom smo pisali o tem, da tudi Evropska komisija svojim zaposlenim priporoča uporabo Signala.