DuckDB dosegel pomemben mejnik z izdajo različice 1.0

Razvijalci podatkovne baze DuckDB so predstavili prvo celotvito različico, ki obljublja večjo stabilnost in izboljšano združljivostj. DuckDB, znan po svoji sposobnosti obdelave analitičnih podatkov znotraj aplikacij (in-app analytics), je s svojo priljubljenostjo in več kot milijonom prenosov mesečno že doslej pritegnil veliko pozornosti.

DuckDB je odprtokodna rešitev za upravljanje relacijskih baz podatkov, razvit leta 2019 na Nizozemskem. Namenjen je obdelavi kompleksnih poizvedb na velikih bazah podatkov, kot so tabele s stotinami stolpcev in milijardami vrstic. DuckDB je optimiziran za obdelavo OLAP poizvedb in podpira vektorsko procesiranje poizvedb. Za nameček deluje znotraj gostiteljskega procesa brez potrebe po strežniški infrastrukturi, kar omogoča hitro analizo podatkov brez premikanja podatkov.

Z izdajo različice 1.0 je DuckDB postal še bolj privlačna izbira za podatkovne inženirje, znanstvenike in razvijalce orodij, ki cenijo njeno zmogljivost in enostavnost uporabe.

Različica 1.0 sicer ne prinašpa veliko novih funkcionalnosti, temveč je bolj osredotočena na stabilnost. Najpomembnejša novost je nov format shranjevanja podatkov, ki zagotavlja združljivost za nazaj in omejeno združljivost naprej. To pomeni, da bodo uporabniki lahko dostopali do svojih podatkov tudi desetletje po tem, ko so bili ti shranjeni v DuckDB formatu.

DuckDB nekateri primerjajo z priljubljeno odprtokodno bazo SQLite, le da je prva bolj za potrebe analitike. To se odraža v izredno lahki obremenitvi storjne opreme, saj lahko za obdlavo podatkovnih skladišč uporabljamo že zmogljivejše prenosnike. Zaradi svoje prilagodljivosti je DuckDB pogosto uporabljen ob izdelkih tretjih ponudnikov. DuckDB denimo omogoča direktno povezovanje z bazami PostgreSQL in MySQL za analizo brez potrebe po premikanju podatkov.