Države tekmujejo v gradnji podatkovnih centrov za umetno inteligenco

V zadnjih letih je umetna inteligenca (UI) postala ključna tehnologija, ki je sprožila novo vrsto geopolitike – dirko za vzpostavitev suverene umetne inteligence. Države po vsem svetu se vse bolj usmerjajo v razvoj lastne infrastrukture UI, saj si ne želijo več, da bi se njihovi podatki obdelovali in shranjevali v tujih državah. To vprašanje sega globoko v področje nacionalne varnosti, gospodarske suverenosti in zaščite kulturnih vrednot.

Suverena umetna inteligenca pomeni, da država gradi svojo lastno infrastrukturo, ki je popolnoma lokalizirana. To vključuje vse od podatkovnih centrov, UI modelov, algoritmov in superračunalnikov, do usposabljanja domače delovne sile. Takšna infrastruktura omogoča državam, da ustvarjajo svoje sisteme umetne inteligence z uporabo lastnih kulturnih in jezikovnih posebnosti. To še posebej velja za države, ki želijo zaščititi svoje kulturne vrednote, jezik in način življenja pred tujimi vplivi.

Eden ključnih argumentov za razvoj suverene umetne inteligence je zaščita pred tujimi vplivi in zagotavljanje nacionalne varnosti. Podatki so postali ena najdragocenejših dobrin današnjega časa, in države se vse bolj zavedajo, da morajo te podatke zaščititi in jih obdelovati znotraj svojih meja. Primer tega je Kitajska, ki je začela razvijati svoje lastne čipe za umetno inteligenco, potem ko je ameriška vlada omejila prodajo najnaprednejših UI čipov v državo.

Poleg tehnične infrastrukture države preučujejo, kako ustvariti zakonodajni okvir, ki bi zagotavljal zaščito njihovih podatkov in hkrati omogočal gospodarski napredek. Velik del tega okvira vključuje vprašanja zasebnosti, varnosti in nadzora nad tem, kako se podatki uporabljajo in obdelujejo. To postaja še posebej pomembno v času, ko vedno več držav, na čelu z državami EU, sprejema zakone o varstvu osebnih podatkov in omejitvah za tehnološke velikane.

Pomemben del razvoja suverene umetne inteligence je tudi vprašanje energetske učinkovitosti. Raziskave so pokazale, da lahko poraba energije v podatkovnih centrih zaradi povečanih zahtev po računalniški moči za umetno inteligenco dramatično naraste. Na tem področju je zelo aktivna družba Nvidia, ki se trudi izboljšati energetsko učinkovitost svojih čipov, hkrati pa sodeluje pri razvoju virtualnih modelov podatkovnih centrov, ki zmanjšujejo porabo energije in optimizirajo delovanje.

Nvidia igra pomembno vlogo tudi pri razvoju suverene umetne inteligence v posameznih državah. Podjetje je v sodelovanju z vladami in tehnološkimi podjetji, kot so Infosys v Indiji ali Scaleway v Franciji, že vložilo več kot 110 milijonov dolarjev za razvoj infrastrukture suverene umetne inteligence po svetu. Države, kot sta Švedska in Japonska, že ustvarjajo lastne UI oblake, ki temeljijo na uporabi lastnih podatkov za razvoj inovacij in ekonomskega napredka.

Na podlagi novih ugotovitev je Nvidia skovala izraz "tovarne umetne inteligence", s katerim želijo opisala novo vrsto infrastrukture, kjer se podatki, ki predstavljajo surovino, preoblikujejo v inteligentne produkte. Te tovarne so podobne industrijskim obratom prejšnjih stoletij, vendar namesto fizičnih izdelkov ustvarjajo znanje in inovacije, ki spodbujajo gospodarsko rast. Vloga teh tovarn je primerljiva z vlogami preteklih industrijskih obratov, ki so ustvarjali delovna mesta in izboljšali življenjske pogoje v državah po svetu.

V prihodnjih letih bo razvoj suverene umetne inteligence še naprej ključni dejavnik v svetovni geopolitiki in tehnološkem napredku. Države, ki uspešno zgradijo lastne UI tovarne in infrastrukturo, bodo v boljšem položaju za soočanje z izzivi prihodnosti. Vprašanje pa je, kako hitro se bo na to dogajanje odzvala Slovenija, ki ima omejene resurse, po kovanju državne strategije pa se zdi, da že caplja za vodilnimi.