Droni z orožjem za preprečevanje strelskega nasilja

Skoraj ne mine teden brez nove zgodbe o ameriškem strelskem nasilju, rešitve pa se še vedno gibljejo tudi v smeri "še več orožja". Taser, podjetje, ki proizvaja Taserje (orožje, namenjeno omrtvičenju tarče), denimo načrtuje oborožene drone, ki bi nadzorovali prebivalstvo.

Podjetje Axon (nekoč se je podjetje imenovalo Taser International), je mnenja, da je potrebna »visoko tehonološka« rešitev, saj da je politična debata brez učinka. Objava je seveda požela val kritik, celo od Axonovega odbora za etiko. Podjetje je namreč že začelo z razvojem majhnega, lahkega taser-ja, ki bi ga lahko nosil tudi dron ali drugi robot, razvijali pa naj bi tudi algoritme za prepoznavo tarč. Slednji naj bi pomagali pilotom dronov za »varnejše določanje tarč«. Ob tem tudi poudarjajo, da bi odločitve za streljanje vedno prišle s strani človeških operaterjev, ki bi imeli za to prava pooblastila in bi tudi sami »sprejeli vso pravno in moralno odgovornost za dejanja«.

Osnovna ideja je, da bi take drone sprva začeli uporabljati v šolah. Del sistema bi bila tudi omrežja varnostnih kamer, preko katerih bi lahko šole delile podatke z organi nadzora in z drugimi šolami.

Nekako se nam zdi, da leteči droni in pametni algoritmi niso rešitev za nekaj, kar je družbeni problem.