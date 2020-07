Dezinfekcijski roboti na londonskem letališču

Objavljeno: 27.7.2020 09:54

Na enem najbolj obremenjenih letališč na svetu, Londonskem Heathrow Airport, so začeli uporabljati robote za razkuževanje prostorov.

Letališče je v času koronavirusa seveda zabeležilo ogromen upad v številu potnikov in letov – najbolj drastičen upad je bil aprila, kjer so zabeležili 97% manj potnikov kot v enakem obdobju lani. Velika Britanija je kljub velikemu številu okužb s koronavirusom sicer šele v zadnjih tednih uvedla obvezno nošenje mask v javnosti, letališče pa z julijem pričakuje zmanjšanje omejitev in rast v številu letov.

O teh robotih smo pred časom sicer že pisali, gre za robote danskega podjetja UVD Robots. Ti so po eni strani dokaj preprosti, saj razkužujejo s pomočjo ultra-vijolične svetlobe, ki pobija viruse in skoraj sterilizira prostor. Je pa ta svetloba potencialno tudi nevarna za ljudi (gre za svetlobo, ki povzroča zagorelost kože, lahko pa tudi opekline in večjo nevarnost za nekatere oblike raka), zato imajo ti roboti tipala, s katerimi preverijo prisotnost ljudi v prostoru. Uporablja se v kombinaciji z človeškimi delavci, torej da najprej razkuži prostor (denimo toalete), ki ga čistilci toliko varneje očistijo. V eni uri zmore robot razkužiti za okoli 600 kvadratnih metrov prostorov.

6hs_sNGIUls