Objavljeno: 27.4.2022 11:00

Dell z novim pomnilniškim standardom za prenosne računalnike

Ko je pred tednom dni na internet pricurljalo nekaj fotografij pomnilniških modulov v novih Dellovih prenosnih računalnikih Precision 7670 , je v skupnosti završalo. Novi format, ki so ga poimenovali CAMM (Compression Attached Memory Module), je fizično nezdružljiv z obstoječimi moduli SO-DIMM. Bo Dell prelomil z enim ključnim postulatom, to je standardizacijo, nadgradljivostjo in zamenljivostjo pomnilniških ploščic v prenosnikih? Podjetje miri, da ne.

Nedvomno ima CAMM precej prednosti pred SO-DIMM, ki bo po Dellovih besedah vsak hip trčil ob meje prepustnosti. CAMM so enostranski moduli s 16 integriranimi vezji, ki lahko delujejo v dvokanali konfiguraciji. So manjši in hitrejši, torej v tehničnem pogledu korak naprej. Toda – Dell je novo obliko patentiral, kar kaže, da bi lahko bili uporabniki zaklenjeni v ponudbo enega samega proizvajalca (vendor lock-in). Ob tem je treba po pravici povedati, da so trenutni pomnilniški moduli v teoriji sicer standardizirani in zamenljivi, a niso redke situacije, ko določeni računalniki z moduli kakšnega proizvajalca pač ne delujejo. Obstajajo celo seznami zagotovo delujočih parov.

Kakorkoli, Dell miri. Zagotavljajo, da se ne obeta nič strašnega. CAMM so pač nujni, a prihajajoči računalniki bodo imeli še adapterji, da bo moč uporabljati tudi stare module SO-DIMM. Zagotavlja tudi, da je CAMM standard, ki bo na voljo komurkoli. Sami sploh ne bodo izdelovali modulov, pri razvoju pa so sodelovali tudi z Intelom. Glede patentov pa pravijo, da se bodo licenčnine urejale kasneje in da je patentov za različne komponente toliko, da se to navadno pokrije z navzkrižnim licenciranjem. Navsezadnje tudi JEDEC ne bo odobril nobenega standarda, ki ne bo izkazal, da so licence FRAND (poštene, razumne, nediskriminatorne).