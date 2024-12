Objavljeno: 4.12.2024 05:00

Coinbase omogočil nakup kriptovalut z Apple Pay

Pri kriptovalutah je enačba preprosta – več kot je zanimanja in povpraševanja po njih, višje pleza njihov tečaj. K temu pomembno prispeva enostavnost nakup, kjer je borza Coinbase storila še korak naprej. Odslej bodo lahko tudi pisci tretjih aplikacij vanje integrirali nakup neposredno prek Apple Paya.

Gre za del programa Coinbase Onramp, ki daje piscem aplikacij funkcionalnost za pretvorbo klasičnih valut v kriptovalute. Doslej je bil postopek zapleten in je terjal več korakov, odslej pa bo poenostavljen z uporabo Apple Paya.

To kaže tudi na spremembe v ameriškem odnosu do kriptovalut, ki bo z novo administracijo še precej pozitivnejši. Prihajajoči predsednik bo namreč izvedel nekaj rošad na Komisiji za trg vrednostnih papirjev, ki jo bo zapustil dosedanji vodja Gary Gensler, ki je imel odklonilen odnos do kriptovalut. Tudi Apple je bil v preteklosti precej skeptičen, saj je redno odstranjeval aplikacije iz svoje tržnice in na primer s svojo plačilno kartico ni dovoljeval nakupov kriptovalut. A počasi se je odnos tajal.

Nova funkcija bo predvsem poenostavila postopke, saj bo preverjanje identitete (KYC) centralizirano pri Coinbasu in enostavno. Pisci aplikacij se s tem ne bodo več ukvarjali, temveč bodo uporabili Coinbasovo infrastrukturo Coinbase Onramp.

