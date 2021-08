Chrome uvaja možnost shranjevanja skupin zavihkov

Google je v najnovejši testni različici brskalnika Chrome (Canary 95) uvedel možnost shranjevanja skupin odprtih zavihkov, kar bo marsikomu prihranilo kar nekaj časa.

Uporabniki Chroma smo se že navadili, da je mogoče odprte zavihke s spletnimi stranmi sestavljati v poimenovane (in barvne) skupine. Denimo skupina Gmail/Calendar/Chat ali morda skupina Google Analytics, morda skupina odprtih dokumentov Google Docs ali kar skupina zavihkov s spletnimi stranmi, ki se tičejo našega trenutnega raziskovanja v spletu. Težava je, da ko takšno skupino zavihkov zapremo, je ni več. To se lahko zgodi tudi, ko denimo Chrome odpove poslušnost, ali ko se računalnik zaradi popravkov Windows ponovno zažene.

Teh težav bo očitno kmalu konec, saj beta različica Chroma že omogoča shranjevanje skupin zavihkov. Če bi to radi preizkusili že sedaj, si morate namestiti »nočno različico« Canary in se sprijazniti, da bo brskalnik morda malce nestabilen. V nastavitvah (chrome://flags) poiščite tab-groups-save in stikalo vklopite. Skupine lahko sedaj shranite, po zaprtju pa jih najdete tudi v zgodovini podprtih zavihkov/skupin. S tipkami Ctrl-Shift-T lahko tudi prikličete zadnjo zaprto skupino zavihkov.

Kdaj točno bo novost našla pot v običajno različico Chrome, še ni znano.