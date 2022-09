Chrome pomotoma označen kot zlonamerni program

Microsoftov antivirus Defender, vgrajen v operacijski sistem Windows, je te dni nekatere programe pomotoma označeval kot okužene z zlonamerno kodo.

Defender je ob zagonu nekaterih programov, med njimi tudi Chrome in Spotify, javil varnostno napako, češ da gre za programe, okužene z izsiljevalskim virusom Hive. Šlo je za pomoto s strani Defenderja, torej »false pozitive«. Napako so sicer pri Microsoftu že odpravili, tekom vikenda so objavili več programskih nadgradenj za Windows Defender.