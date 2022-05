Brskalnik Edge bo imel kmalu brezplačno možnost VPN

Najnovejša različica Microsoftovega brskalnike Edge, namenjena preizkušanju (Preview), ima po novem možnost Secure Network, ki je v resnici navidezno privatno omrežje – VPN. Pričakujemo lahko torej, da bo to možnost imela tudi polna nova različica Edgea, ko bo na voljo.

Uporabnik bo lahko vklopil VPN in s tem ves svoj promet preusmeril preko šifrirane povezave in Microsoftovih strežnikov, ter ga tako skril pred svojim internetnim ponudnikom. Na ta način bo skrita tudi njegova lokacija, kar bi znalo »pomagati« pri naročanju na storitve, ki so lokacijsko omejene (denimo Netflix).

Edgeov VPN bo brezplačen, vendar omejen na 1 GB mesečnega prometa, kar iz enačbe seveda takoj odvzame - zgoraj omenjeni Netflix. Osnovni namen je očitno varno spletno brskanje, čeprav se je seveda smiselno vprašati, ali je res »varno« ves svoj internetni promet (in osebne informacije) namesto svojemu internetnemu ponudniku, prepustiti – Microsoftu. Četudi šifrirano.

Mimogrede, podobno storitev, vendar plačljivo (5 dolarjev na mesec), za svoj brskalnik Firefox že nekaj časa ponuja Mozilla, vendar le v nekaterih državah (pri nas ne). Seveda pa je že od nekdaj na voljo tudi množica komercialnih storitev VPN (denimo Express VPN).

Nova Microsoftova storitev je izvedena v sodelovanju s ponudnikom Cloudflare.