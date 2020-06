Bose opustil razvoj tehnologij AR

Objavljeno: 17.6.2020 11:30

Bose, proizvajalec zvočne tehnike in drugih dodatkov, je opustil razvoj tehnologij AR (Augmented Reality oziroma nadgrajena resničnost).

Razvoj je zaostal za načrti, člani razvojne ekipe pa so že začeli zapuščati podjetje. Pravijo, da je tehnologija za določene situacije sicer koristna, a da nima kaj ponuditi za širšo, dnevno rabo. Razvijali so sicer pametna očala Frames, ki bi lahko uporabnikom ponudila navigacijo, vodene vadbe in podobno. Bose je v zadnjih časih sicer zabeležil tudi slabe poslovne rezultate, pred časom so že napovedali zaprtje trgovin, prihod koronavirusa je prinesel še dodatna bremena. Trenutno kaže, da je področje nadgrajene resničnosti še eno, ki ne bo izpolnilo visokoletečih potencialov.

Pri Monitorju smo sicer preizkusili očala Bose Frames, gre za očala z vgrajenimi zvočniki in povezavo Bluetooth. Glavna omejitev je predvsem cena (veljajo čez 200 evrov), sicer pa gre za napravo, primerljivo z brezžičnimi slušalkami.