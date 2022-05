Objavljeno: 1.5.2022

Bodo Srbi uvedli kitajski model »vzornega državljana«?

Srbija se vedno bolj povezuje s Kitajsko - Huawei v sodelovanju z beograjskimi oblastmi gradi kompleksen sistem videonadzora z biometrijo, Kitajska vlaga v infrastrukturne projekte po celi državi, po Beogradu so kitajsko-srbske policijske enote…

Konec aprila 2022 je srbska iniciativa A11 - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava na srbskem Ustavnem sodišču podala predlog presoje ustavnosti zakona, s katerim skušajo srbske oblasti uzakoniti enega najbolj invazivnih simbolov kitajske informacijske družbe nadzora – sistem socialnega kredita (social credit score -op.p.)

V kitajskem primeru gre za sistem nadzora in omejevanja svoboščin, s katerim Kitajska nagrajuje »pridne« in kaznuje »poredne« državljanke in državljane. Vse kršitve zakonov in ostali primeri »porednega« obnašanja se namreč beležijo v posebno kartoteko, iz katere lahko nato država črpa razloge za kaznovanje in nagrajevanje.

Srbija: 135 podatkov o državljanu

Srbski sistem zaenkrat predvideva spremljanje državljank in državljanov, ki bi radi od države pridobili socialno pomoč. Z njim naj bi država reševala problem razpršenih podatkovnih zbirk na različnih mestih in vzpostavila bolj učinkovit sistem razdeljevanja socialne pomoči in boljši nadzor nad zlorabami.

A po mnenju predstavnikov iniciative A11 gre za predlog zakona, ki v večih točkah krši srbsko in evropsko zakonodajo. »Potrebno se je vprašati, ali je za dobivanje 77 evrov mesečne državne pomoči za najšibkejše res potrebno zbirati vse te podatke o posamezniku,« opozarja predstavnik inciative A11, Danilo Ćuričić.

Predstavniki iniciative A11 opozarjajo, da se v predlogu zakonodaje, s katero bi sistem socialnega kredita lahko zaživel tudi v Srbiji, omenja kar 135 podatkovnih točk, ki bi jih lahko država vodila o posamezniku.

Med drugim bo srbska država vodila evidenco o EMŠO, naslov bivališča, podatke o zaposlitvi, podatke o gospodinjstvu, podatke o zdravstvenem stanju, podatke o prejeti socialni pomoči, podatke iz policijskih kartotek in tako naprej. Dostop do podatkov bo omogočen vsem državnim organom na lokalni in državni ravni.

Kritiki opozarjajo, da zakon o socialnem kreditu ne bo spremenil razmer na področju revščine. Bo pa zagotovo dober za nove lovke družbe nadzora.