Bo Huawei ostal brez procesorjev in vseh drugih čipov?

TSMC, eden največjih proizvajalcev procesorjev na svetu, je prenehal sprejemati nova Huaweijeva naročila za procesorje.

Gre za odgovor na novo pravilo ameriške administracije, po katerem se morajo tudi tuja podjetja, ki izdelujejo procesorje z ameriškimi tehnologijami, za sodelovanje s Huaweijem prijaviti za licenco. Pod tehnologijo štejejo tako proizvodnji proces kot intelektualno lastnino ali programsko opremo – novost je ameriško ministrstvo za trgovino objavilo v petek.

Tajvansko podjetje TSMC izdeluje procesorje za veliko partnerjev, največja dva sta Apple in Huawei, gre za največjega tovrstnega proizvajalca na svetu. Do sedaj so proizvajali tudi vse procesorje v Huaweijevih zmogljivejših telefonih, denimo modelih P40 Pro, proizvajajo pa tudi procesorje, ki jih Huawei uporablja v svoji omrežni opremi. Zaenkrat so prenehali sprejemati nova naročila, procesorje, ki so trenutno v proizvodnji in tiste, za katere so prejeli naročila pred začetkom nove prepovedi, bodo dobavili – predvidoma bo ta dobava tekla do sredine septembra. Načrte za procesorje dobijo od Huaweijevega podjetja HiSilicon Technologies, med večjimi partnerji je še kitajski Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC), a ti zaostajajo pri tehnološkem procesu – trenutno izdelujejo procesorje v 14 nm tehnologiji, TSMC pa še letos načrtuje zagon proizvodnje v 5 nm tehnologiji.

Kot kaže, pod vpliv nove "prepovedi" zapadejo prav vsi proizvajalci katerihkoli integriranih vezij. Članek v Nikkei Asian Review med prepovedanimi omenja tudi sam SMIC (četudi je kitajski), pa tudi Win Semiconductors, proizvajalca radijskih vezij s pomočjo katerega se je Huawei poskušal otresti navezanosti na ameriški podjetji Skyworks in Qorvo. Pred časom se je Huawei poskušal tesneje povezati z evropskim proizvajalcem čipov STMicroelectronics (pravno gre za švicarsko podjetje), kar bo bržkone tudi padlo v vodo.

Huawei se je že odzval z izjavo za medije, v kateri »kategorično nasprotuje spremembam« in kjer trdijo, da se je »ameriška vlada v svojem nenehnem prizadevanju, da bi zaostrila svoje pritiske na naše podjetje odločila, da s to prakso nadaljuje in popolnoma prezre opozorila mnogih podjetij ter industrijskih združenj.«

Izjavo objavljamo v celoti:

Družba Huawei kategorično nasprotuje spremembam, ki jih je k svojemu pravilniku »Foreign Direct Product Rule« vložilo ameriško Ministrstvo za trgovino in v katerem posebej izpostavlja družbo Huawei.

Ameriška vlada je 16. maja 2019 brez utemeljitve uvrstila Huawei na seznam podjetij, s katerimi ameriška podjetja ne smejo poslovati. Kljub temu, da nam od takrat naprej niso bili več na voljo ključni industrijski in tehnološki izdelki, smo bili še naprej zavezani k spoštovanju vseh vladnih pravil in predpisov ZDA ter izpolnili vse svoje pogodbene obveznosti do kupcev in dobaviteljev. Preživeli in napredovali smo proti vsem pričakovanjem.

Kljub temu se je ameriška vlada v svojem nenehnem prizadevanju, da bi zaostrila svoje pritiske na naše podjetje odločila, da s to prakso nadaljuje in popolnoma prezre opozorila mnogih podjetij ter industrijskih združenj.

Ta odločitev je bila samovoljna in škodljiva ter ogroža celotno industrijo po vsem svetu. To novo pravilo bo vplivalo na širjenje, vzdrževanje in neprekinjeno delovanje omrežij v vrednosti sto milijard dolarjev, ki smo jih do sedaj uvedli v več kot 170 državah.

Odločitev bo vplivala tudi na komunikacijske storitve več kot 3 milijarde ljudi, ki uporabljajo izdelke in storitve Huawei po vsem svetu. Za potrebe napada na vodilno podjetje iz druge države, je ameriška vlada namerno obrnila hrbet interesom Huaweijevih strank, kar je v nasprotju z njihovimi trditvami, da to počnejo v skrbi za varnost omrežja.

Ta odločitev ameriške vlade pa ne vpliva samo na družbo Huawei, temveč bo imela velik vpliv na številne svetovne gospodarske panoge. Dolgoročno bo to škodilo zaupanju in sodelovanju v svetovni industriji polprevodnikov, od katerih je odvisno veliko drugih panog. To bo povečalo tako konflikte kot izgube v teh panogah.

ZDA želijo s svojo tehnološko močjo »uničiti« uspešna tehnološka podjetja zunaj njihovih meja. A s tem bodo samo spodkopale zaupanje mednarodnih podjetij v ameriško tehnologijo in dobavne verige. Na koncu bo to škodilo interesom ZDA samih.

Huawei je temeljito preučil to novo pravilo in pričakujemo neizogiben vpliv na naše poslovanje. Potrudili se bomo, da najdemo rešitev. Upamo, da bodo naši kupci in dobavitelji nadaljevali s sodelovanjem z nami in čim bolj zmanjšali vpliv tega diskriminatornega pravila.