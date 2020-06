Bi upravljanje avtomobila prepustili ... telefonu?

Glede na to, da veliko, morda celo večina tehnoloških novosti v sodobnih avtomobilih sloni na računalniških tehnologijah, je bilo najbrž le vprašanje časa, kdaj bodo nadzor nad avtomobili preizkusili pridobiti tudi računalniški navdušenci in hekerji. Mlado ameriško zagonsko podjetje Comma.ai tako ponuja neodvisno rešitev Openpilot za avtonomno vožnjo avtomobilov, ki je povrh vsega na voljo kot odprtokodna programska oprema, dosegljiva na portalu Github.

V primerjavi z rešitvami, ki jih ponujajo Tesla, Waymo in drugi tehnološki velikani, se zdi Openpilot bistveno preprostejši, morda celo preveč poenostavljen izdelek. Comma.ai svoj izdelek že ponuja komercialno, za okoli 1.300 evrov pa kupec dobi nekoliko predelan pametni telefon, programsko opremo in vse potrebne vmesnike za povezavo z elektroniko gostujočega avtomobila.

Openpilot omogoča samodejno vožnjo, torej pospeševanje, zaviranje, obračanje volana in celo zamenjavo voznega pasu, pa tudi nekatere druge funkcionalnosti, vse skupaj brez uporabe kakih posebnih tipal (Lidar), temveč zgolj z uporabo video kamere v telefonu. Sliši se kar nekako preveč dobro, da bi bilo resnično uporabno...

Openpilot se z vozilom poveže prek standardnega diagnostičnega vmesnika OBD2, ki ga premorejo praktično vsa sodobna vozila. S tem so avtorji prišli do funkcionalnosti, ki jih imajo nekateri sodobni avtomobili, tako imenovana asistenčne pripomočke za vožnjo, med katerimi je najbolj posebna tista, ki omogoča krmiljenje volana. Elektronsko nadzorovano pospeševanje in zaviranje pa sta pri sodobnih avtomobilih itak zelo razširjena.

Openpilot spretno izkorišča vse informacije, ki so na voljo in avtonomno vožnjo omogoča tudi če avtomobil nima vseh mogočih strojnih tipal, ker za to ni bil predviden. Namesto uporabe množice tipal se mora zanašati le na ugotovitve strojnega učenja in računalniškega vida na podlagi vgrajenih videokamer v pametnem telefonu.

Openpilot zna uporabiti tako kamero, ki je obrnjena proti cesti (glavna), kot tisto, ki lahko opazuje notranjost vozila. Slednjo denimo uporablja za spremljanje voznika. Načeloma naj bi znal razpoznati znake utrujenosti voznika in ga opozarjati ter izključiti avtonomno vožnjo, če je ta zaspal za volanom.

Sicer pa Openpilot omogoča samodejno vožnjo na izbranem cestnem pasu, samodejno pospeševanje, zaviranje, sledenje drugim vozilom in spremembo voznega pasu. Toda v praksi se zadeva izkaže za precej problematično. Openpilot so med prvimi preizkusili novinarji nemške revije Auto Bild, kjer so naleteli na cel kup resnih omejitev. Za testnega gostitelja so uporabili priljubljen SUV Seat Ateca.

Openpilot zelo prijetno preseneti pri uporabi na urejenih avtocestah, kjer dosledno sledi označbam na cestišču in drugim vozilom. Zna se samodejno ustaviti pred rdečim semaforjem in nadaljevati vožnjo ob zelenem. Seveda so tu omejitve. Za spremembo pasu je dovolj s smernikom nakazati, kam želimo prestaviti vozilo, vendar mora voznik pri tem sam preveriti, če je cestišče prazno.

Openpilot pa skoraj docela pogrne, postane lahko celo nevaren, ko se iz avtoceste odpravimo na ozke regionalne ceste. Programska oprema tu pogosto ne razpozna robov cestišča ali pa odreagira bistveno prepočasi, da bi se lahko izognili nesreči. Dejstvo, da Openpilot ne more računati na navigacijsko asistenco, ki je pomemben del tehnologije avtonomnih vozil, vsekakor ni v pomoč.

Zanimivo, da se Openpilot podpovprečno obnaša tudi pri zadevah, ki bi jih bilo načeloma lažje zagotoviti. Pri spremljanju voznika njegove zaprte oči zazna šele nekaj sekund kasneje, kar je odločno prepočasi, zlasti pri vožnji pri višjih hitrostih.

Najbrž ni treba poudarjati, da je Openpilot povsem skregan z navodili, ki jih predpisujejo proizvajalci avtomobilov. Ti tovrstne sisteme ne le odsvetujejo ampak celo prepovedujejo. V primeru nesreče ste lahko prepričani, da bodo vse garancije izničene. Poleg tega je rešitev v nekaterih državah že prepovedana za uporabo na javnih cestah, čeprav je zakonodaja zaradi mladosti tehnologije še marsikje precej nedorečena.

Kot bi pričakovali, Openpilot pravilno deluje le s peščico avtomobilov, modelov in celo letnic teh modelov. Comma.ai uradno navaja podporo zlasti za izdelke nekaterih japonskih proizvajalcev, kot so Honda, Toyota in Lexus. Toda ker gre za odprtokodni izdelek, je skupnost uporabnikov podporo zagotovila še za znamke Chevrolet, Chrylser, Hyundai, Jeep, Kia, Nissan, Subaru in celo Volkswagen (s tem pa tudi Seat). Pri nekaterih vozilih vse funkcionalnosti niso na voljo.

Pri rešitvi Openpilot se pozna, da je šele na začetku svoje razvojne poti in najbrž lahko še močno napreduje. Vprašanje pa je, do kam lahko pride, saj se koncepta odprte kode in varnosti v vozilih v lučeh avtomobilske industrije in zakonodajalcev ne razumeta najbolje. Po drugi strani Openpilot daje izjemen vpogled v tehnologije prihodnosti. Če smo čisto pošteni, je nekaj podobnega pred leti naredilo tudi podjetje Tesla, le da so pri javnem testiranju ubrali strategijo preizkušanja z ustreznimi dovoljenji.

Ta hip lahko zato Openpilot le odsvetujemo, za vašo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. Tudi zaradi tega so novinarji revije Auto Bild dali izdelku najnižjo oceno na lestvici priporočil.

mgAbfr42oI8