Balonski internet Loon ukinjen

Po devetih letih so se v Alphabetu odločili, da futuristični projekt interneta z balonov upokojijo. Čeprav je Loon doživel nekaj praktičnih uporab, je na koncu pretehtala ekonomika. V prihodnjih mesecih bodo počasi končali vse aktivnosti na projektu Loon in ga poslali na smetišče zgodovine. Ne splača se.

Projekt sega v leto 2013, ko je tedaj Google začel razvijati nenavadno idejo. Internetno povezljivost bi v odročnih krajih lahko nudili baloni, ki lebdijo na višini okrog 20 kilometrov in se z vertikalnim premikanjem lovijo zračne tokove tako, da ostanejo na želenih mestih. Sprva so bili skeptični tako javnost kakor vodilni, a so inženirji do leta 2018 uspeli pripraviti dobro delujoč sistem, ki je dobil svojo podružnico v holdinškem podjetju Alphabet.

Po začetnih preizkusih so Loon uporabljali na področjih naravnih nesreč, recimo po divjanju hurikana na Portoriku ali potresu v Peruju, lani pa so v Keniji zagnali čisto pravo komercialno storitev. Baloni so se na višini 20 kilometrov zadrževali do 10 mesecev in zanesljivo pokrivali dodeljeno območje.

A na koncu se je zgodilo, da so druge tehnologije pojedle Loon. Internetni kabli so čedalje dostopnejši tudi v odročnih predelih, povsod pa se širi tudi satelitski internet. Kakor je Loon uničil internet z letalnikov in brezpilotnih letal, tako so sateliti in cenejša optika uničili Loon. Projekt v Keniji deloval do marca, potem pa bodo baloni postali zgodovina.

Vseeno pa projekt ni popolna izguba. Google je razvil umetno inteligenco, ki je bila namenjena krmiljenju balonov, a bo znala še kaj drugega. Posredno pa je projekt vzpodbujal tudi druge načine povezljivosti, ki so sicer zmagali, a jih morda brez Loonove konkurence ne bi bilo tako hitro. Številnim revnim Zemljanom je prav Loon prvikrat prinesel internet.

