Astro Bot je igra leta!

Na letošnji podelitvi nagrad The Game Awards 2024 je naziv igre leta v močni konkurenci osvojil Astro Bot.

Bliža se čas obdarovanj in za lastnika konzole PlayStation letos dileme ni. Najprimernejše darilo je igra Astro Bot, ki je med močnimi tekmeci, kot so Final Fantasy 7 Rebirth, Balatro in drugi, postala naslov leta 2024.

Astro Bot, ki ga je razvila ekipa Team Asobi, je požel odobravanje kritikov in igralcev zaradi svoje ustvarjalnosti, vrhunske ploščadne mehanike in preprostega veselja, ki ga igra prinaša. Igra je bila izdana septembra in je postala najbolje ocenjena igra leta na platformi Metacritic. Poleg tega je navdušila z brezplačnimi posodobitvami in novimi stopnjami, ki so dodatno izboljšale izkušnjo igralcev.

Čeprav so bili nominirani tudi presenetljivi kandidati, kot sta Balatro in Black Myth: Wukong, je zmaga Astro Bota še enkrat poudarila moč arkadnih iger. Medtem ko so v zadnjih letih nagrade prejemali globoki in resni naslovi, je tokrat zmagala čista zabava. Upamo, da bo ta uspeh navdihnil velike založnike, kot je PlayStation, da v prihodnosti ustvarijo še več podobnih iger.

unYFdcEjV9k