Objavljeno: 24.8.2021 11:30

Arnesovo omrežje ob morebitnem delo od doma ne potrebuje nadgradnje

Po oceni Arnesa v primeru izobraževanja na daljavo v letošnjem šolskem letu v primerjavi s preteklim šolskim letom ne bo prišlo do večjega povečanja uporabe storitev njihovega omrežja. Kot so pojasnili za STA, so storitve že pred časom izboljšali in pohitrili, tudi z nadgrajevanjem infrastrukture.

Prve dni šolanja na daljavo v letu 2020 je zaznamovalo nekaj težav z upočasnjenim delovanjem Arnesovih spletnih učilnic. A kot so izpostavili na Arnesu, so storitve, ki omogočajo izobraževanje na daljavo in katerih se je uporaba v zadnjem letu in pol povečala tudi od sto- do tisočkratno, že pred časom izboljšali in pohitrili. Tudi z nadgrajevanjem infrastrukture, ki je zagotovila, da so storitve med izobraževanjem na daljavo delovale dobro, so zapisali.

Te storitve sicer še vedno nadgrajujejo; posebno pozornost so pri Arnesu namenili izboljšanju uporabniške izkušnje pri spletnih učilnicah in vključevanju novih vtičnikov, ki so jih želeli učitelji za lažjo izpeljavo pedagoškega procesa.

STA