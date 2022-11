Aretirana Estonca, ki sta s kriptoprevaro ukradla pol milijarde

V Estoniji so aretirali dva osumljenca, ki sta v ZDA vodila piramidno shemo s kriptovalutami in vlagatelje oškodovala za vsaj 575 milijonov dolarjev. Ker sta opeharila več sto tisoč žrtev, sta v ZDA obtožena zarotništva, prevare in poizkusa pranja denarja. Estonsko sodišče bo odločalo o izročitvi, ki je zelo verjetna.

Obtožena sta 37-letna estonska državljana Sergei Potapenko in Ivan Turõgin, ki sta upravljala storitev HashCoins in HashFlare. Prva je prodajala opremo za rudarjenje kriptovalut, a prejetih naročil in plačil ni nikoli izpolnila. HashCoins namreč ni izdelovala ničesar. To se je dogajalo od decembra 2013 do maja 2015.

Tedaj sta ustanovila novo podjetje HashFlare, ki je obljubilo pretvorbo naročil za opremo v oddaljene storitve rudarjenja. Obljubila sta, da bosta namesto fizične opreme dostavila zaslužke od rudarjenja. A v resnici je šlo za piramidno shemo, ki je prodajala rudarjenje (hashrate), čeprav v resnici ni kupovala rudarske moči. Prejeta sredstva je preprosto razdeljevala starim strankam.

Ko so komitenti želeli izplačila, se je izkazalo, da so bili izpiski fiktivni. Kasneje sta v Estoniji ustanovila še Polybius Bank, ki naj bi bila kriptobanka, in izpeljala prvo prodajo žetonov (ICO). Leta 2019, ko je HashFlare ugasnil, sta povzročila že 550 milijonov dolarjev škode.

DOJ