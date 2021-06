Objavljeno: 5.6.2021 08:39

Applovi zaposleni nazaj v pisarne

Applov direktor Tim Cook je pred dnevi zaposlenim poslal sporočilo, da se podjetje vrača na delo v pisarni.

Zaposleni se naj bi v pisarne vrnili do septembra, bo pa možnost dela od doma za dva dni na teden. Seveda bodo pri tem izjeme – nekatere ekipe naj bi ves čas delale v poslovnih prostorih podjetja, nekaj več možnosti bo za izredno delo od doma. Po besedah Cooka je bil prehod k delu od doma gladek, a da vseeno manjka tesnejši stik. Nekateri drugi velikani, denimo Facebook in Twitter, so sicer bolj odprti do trajnega dela od doma. Enako je sprva napovedal Google, a so tudi oni pred kratkim oznanili načrt, da bi zaposleni vsaj nekaj dni na teden delali v pisarnah podjetja.