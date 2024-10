Applova nova inteligenca

Apple je izdal drugo fazo funkcij umetne inteligence prek novih razvijalskih različic operacijskih sistemov iOS, iPadOS in macOS.

Apple nadaljuje s širitvijo svoje umetne inteligence in je izdal drugo serijo naprednih funkcij prek novih razvijalskih različic iOS 18.2, iPadOS 18.2 in macOS 15.2. Te različice razvijalcem omogočajo dostop do novih funkcij, ki so bile doslej predstavljene le na Applovih dogodkih in v reklamnih materialih. Med ključnimi funkcijami so trije novi načini generiranja slik, integracija s ChatGPT, vizualna inteligenca ter razširjena podpora za različne angleške dialekte.

Apple je predstavil tri nove vrste generiranja slik – Image Playground, Genmoji in Image Wand. Image Playground omogoča uporabnikom, da z opisom ustvarijo slike v različnih stilih, kot sta animacija v slogu podjetja Pixar ali ročno risane ilustracije. Zmožnost Genmoji je namenjena ustvarjanju prilagojenih emotikonov na podlagi njihovega opisa ali fotografij iz galerije, ki se jih lahko pošlje kot nalepke ali uporabi znotraj sporočil, medtem ko Image Wand pretvori skice v bolj dodelane slike in uporabnikom omogoča ustvarjanje novih slik iz nič na podlagi besedilnih opisov.

Prvič doslej Apple vključuje povezljivost s ChatGPT, kar pomeni, da bo digitalna pomočnica Siri lahko odgovarjala na bolj zapletena vprašanja, kot je na primer načrtovanje dneva v tujem mestu. Uporabniki bodo integracijo lahko omogočili ali onemogočili, medtem ko bo Apple poskrbel za številne varnostne ukrepe, vključno z zaščito zasebnosti in omejitvami glede zbiranja osebnih podatkov.

Vizualna inteligenca, ki je na voljo lastnikom zgolj lastnikom telefonov iPhone 16 in iPhone 16 Pro, omogoča napravi, da prepozna informacije iz okolice prek kamere. Uporabniki lahko usmerijo kamero v različne predmete, restavracije, dogodke ali plakate in prejmejo dodatne informacije glede delovnega časa, podrobnosti o dogodkih, prevode besedil ali QR kode. Vizualna inteligenca sodeluje s ChatGPT in Googlovim iskalnikom za pridobitev dodatnih informacij o objektih, ki jih prepozna.

Apple je razširil podporo za različne angleške dialekte, vključno s kanadskim, britanskim, avstralskim, novozelandskim in južnoafriškim angleškim naglasom. Čeprav funkcije umetne inteligence še vedno podpirajo le angleščino, Apple napoveduje prihodnjo podporo za dodatne jezike, kot so kitajščina, francoščina, nemščina, japonščina in španščina, kar naj bi se zgodilo v letu 2025.

Apple intenzivno zbira povratne informacije razvijalcev, da bi optimiziral svoje funkcije umetne inteligence in ugotovil, kdaj bodo pripravljene za širšo javnost. Kljub hitremu napredku na področju umetne inteligence Apple opozarja, da gre za proces, kjer bo potrebnih še več razvijalskih in javnih različic, preden bodo te funkcije dosegle končno različico. Applov direktor Tim Cook zagovarja načelo, da se podjetju iz Cupertina nikamor ne mudi, češ da že v preteklosti marsikdaj ni bil prvi, je bil pa vedno najboljši.