Applov App Store krši nizozemsko protimonopolno zakonodajo

Nizozemska je naslednja v vrsti držav, ki menijo, da Apple s pogoji za založnike v svoji tržnici App Store krši zakonodajo. Agencija za trge in potrošnike (Autoriteit Consument & Markt) je odločila, da Apple v App Storu zlorablja prevladujoči tržni položaj in mu naložila spremembe, globe pa (še) ne.

Primer sega v leto 2019, dotika pa se načinov za plačevanje v aplikacijah. Apple od piscev aplikacij zahteva, da uporabljajo zgolj Applovo infrastrukturo za procesiranje plačil v aplikacijah ali naročnin, pri čemer si odškrne 15 ali 30 odstotkov (odvisno od velikosti). Primer, ki se je začel širše, so naposled do konca peljali ponudniki aplikacij za spletne zmenkarije.

ACM je ugotovil – in sodišče mu je v večji meri pritrdilo – da Apple s tem, ko prepoveduje uporabo alternativnih plačilnih sistemov, zlorablja tržni položaj. Apple in Google sta kot daleč največja ponudnika operacijskih sistemov za pametne telefone tako velika, da vplivata na trg, zato morata ravnata s posebno skrbnostjo in ne smeta postavljati nepravičnih pogojev.

ACM sedaj od Appla terja, da do 15. januarja kršitve odpravi, sicer se bodo začele globe. Zagrožena je globa do 5 milijonov evrov tedensko.

Podobne zahteve imajo tudi Južna Koreja (ki je sprejela zakon), Japonska in seveda ZDA, kjer poteka razvpiti postopek Epic proti Applu. Po celem svetu namreč ugotavljajo, da je malce nepravično, če si Apple od čisto vsake transakcije v aplikacije obračuna visoko provizijo zgolj zato, ker je aplikacijo gostil na spletni tržnici – ki je mimogrede edina legalna spletna tržnica.

