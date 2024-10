Apple želi kupiti Intel

V tehnološkem svetu krožijo govorice, da Apple preučuje možnost prevzema podjetja Intel, enega od vodilnih svetovnih proizvajalcev procesorjev, ki se trenutno sooča z resnimi izzivi na trgu.

Kanal spletišča YouTube Moore’s Law is Dead poroča, da naj bi Apple razmišljal o nakupu podjetja Intel, da bi dodatno okrepil svojo neodvisnost v proizvodnji čipov ter zmanjšal odvisnost od proizvajalca TSMC, ki trenutno izdeluje Applove procesorje serije M za naprave, kot so tablice iPad in računalniki Mac.

Intel se v zadnjem obdobju sooča z resnimi finančnimi in tehničnimi težavami, zaradi česar je moral odpustiti približno 15.000 zaposlenih. Najnovejši procesor Arrow Lake, ki so ga pri Intelu lansirali nekoliko prehitro, trpi zaradi težav z združljivostjo in stabilnostjo sistema, kar spominja na problematično lansiranje prejšnje generacije Raptor Lake in kaže na ponavljajoče se izzive pri razvoju novih procesorjev. Na trgu čipov je poleg tega vse bolj prisotna konkurenca s strani čipov ARM, medtem ko si Qualcomm prizadeva razširiti svojo linijo procesorjev za osebne računalnike. Ob Applu naj bi se za prevzem ali združitev z Intelom zanimal tudi Samsung, ki bi s potezo pridobil dostop do dodatnih proizvodnih obratov in strokovnega znanja za izboljšanje lastnih procesorjev Exynos, ki so se v zadnjem času izkazali za manj konkurenčne.

Čeprav je možnost prevzema v tem trenutku zgolj govorica, bi uspešna izvedba nakupa pomenila znatne posledice za tehnološki trg. Katerikoli od tehnoloških velikanov bi s prevzemom Intela pridobil obsežno zbirko patentov in bogato tehnološko znanje, kar bi pomembno vplivalo na prihodnje trende v industriji in zagotovo sprožilo obsežne regulatorne preiskave, predvsem v ZDA, kjer ima Intel pomemben gospodarski in strateški pomen.