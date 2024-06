Apple zavrnil Meto

Apple je zavrnil idejo o integraciji modelov umetne inteligence podjetja Meta zaradi pomislekov glede zasebnosti.

Po poročanju Bloomberga so pri Applu marca letos kratek čas razpravljali z Meto o možnosti sodelovanja. To je bilo v času, ko je Apple raziskoval integracijo različnih modelov AI v svoje naprave. Vendar so zdaj zaradi skrbi glede zasebnosti idejo o integraciji modelov podjetja Meta opustili. Poglaviten razlog za odločitev Appla je, da partnerstvo s podjetjem za družabna omrežja, ki je že večkrat bilo kritizirano zaradi svojih praks glede zasebnosti, ne bi koristilo njegovemu ugledu.

Apple je v začetku meseca predstavil svoj nabor funkcij umetne inteligence pod blagovno znamko Apple Intelligence in napovedal partnerstvo z OpenAI, ki bo uporabnikom telefona iPhone omogočalo uporabo storitve ChatGPT. Čeprav to partnerstvo ni ekskluzivno, je Apple poudaril, da so odprti za integracijo različnih modelov AI v svoje naprave. Na konferenci Worldwide Developer Conference (WWDC) so potrdili tudi sodelovanje z Googlom za implementacijo umetne inteligence Gemini.

Meta, ki ni dobila priložnosti za neposredno integracijo na milijone naprav z logotipom ugriznjenega jabolka, se bo tako zanašala na lastne aplikacije, kot so Instagram, WhatsApp, Facebook in Messenger, ki imajo na milijarde uporabnikov. Meta je svojega AI bota pravkar predstavila uporabnikom na največjem trgu podjetja, v Indiji.