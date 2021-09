Apple z veliko novostmi, a malo spremembami

Apple je na tradicionalnem jesenskem dogodku, ki so ga letos poimenovali California Streaming predstavil niz novosti, na področju pametnih telefonov, tablic in pametnih ur. Novosti je precej, vendar gre v večini primerov za pričakovane, manjše, inkrementalne izboljšave glede na dosedanje modele.Kdor je pričakoval večje novosti, ki bi izdatno premikale mejnike, bo tudi ob tokratni predstavitvi nekoliko razočaran.

Osrednja novost je vsekakor nova generacija pametnih telefonov iPhone 13. Apple je pokazal, da se ne ozira na vraževernost in je ohranil dosedanjo politiko številčenja svojega najbolj znamenitega izdelka. Tako kot doslej so novi iPhone štrije: iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro in iPhone 13 Pro Max. Apple sicer prva dva uvršča v ločeno kategorijo od dveh večjih, tako da so imeli za obe skupini ločene predstavitve.

Vsi telefoni so po obliki skoraj identični današnjim. Prav tako si med seboj delijo nov procesor A15 Bionic, ki je po zmogljivosti najbrž zopet korak pred konkurenco. Je pa Apple menda naredil še korak naprej pri proizvodnji in uporabi obnovljivih materialov. iPhone 13 in 13 Mini imata po novem kvalitetne zaslone Super Retina XDR (svetilnost 800 nits), novost je keramična prevleka Ceramic Shield tudi pri manjših modelih, ki zagotavlja zaščito zaslona.

iPhone 13 in 13 Mini imata dvakrat večji osnovni pomnilnik (128 GB), dvojne fotografske leče, pri čemer so še izboljšali širokokotni objektiv, vodoodpornost IP68, hkrati pa je vgrajen še večji akumulator, kar se pozna pri trajanju delovanja. iPhone 13 naj bi deloval s polnim akumulatorjem kar 2,5 ure dlje kot iPhone 12, iPhone 13 Mini pa 1,5 ure dlje od dosedanjega Minija.

Modela iPhone 13 Pro in 13 Pro Max imata prav tako izboljšane objektive, obenem pa še tretjega za digitalni zum. Apple je končno v svojih najzmogljivejših modelih ponudil zaslon s osveževanjem 120 Hz. Natančneje, sistem ProMotion zna samodejno določati frekvenco osveževanja glede na vsebino, ki se trenutno prikazuje. Ko premikamo vsebino ali igramo igre je frekvenca višja, ko prikazujemo statično vsebino se zniža tudi do samo 10 Hz. Na ta način so naredili kompromis, ki ugodno vpliva na porabo energije. Nova telefeona iPhone 13 Pro zdaj lahko dobimo s pomnilnikom velikosti tja do 1 TB.

Toda morda največja novost je v programski opremi. Apple je tu naredil še korak naprej s tako imenovanim filmskim (Cinematic) načinom dela pri snemanju video posnetkov. V ozadju je cel kup umetne inteligence, ki zaznava različne predmete na zaslonu in jih po potrebi samodejno izostri. Posebnost novega sistema je, da lahko posamezne predmete ali osebe izostrimo tudi kasneje med samo montažo posnetkov.

Naslednja novost je novi osnovni model tablic iPad (modele iPad Pro je Apple predstavil že spomladi). Nove tablice imajo hitrejše procesorje A13 Bionic, boljše zaslone in zmogljivejše fotografsko tipalo s širokokotno lečo. Osnovni model ima dvakrat večji pomnilnik kot doslej, 64 GB.

Apple je pri tem modelu sicer zadržal tradicionalno tipko pod zaslonom, medtem ko jo je naslednja novost, novi iPad Mini izgubil. Ta se zdaj nahaja na tipki za vklop, Apple pa je s tem uspel povečati velikost zaslona (8,3 palca) kljub temu, da so ohranili dosedanje zunanje mere tablice. Novi iPad Mini je tudi sicer dobil številne in izdatne izboljšave. Procesor je še zmogljivejši, A15 Bionic, torej enak kot pri najnovejših iPhonih, dobil je vmesnik USB-C kot pri modelih Pro, podporo za omrežja 5G in prvič podporo za pisalo Apple Pencil. Postal je pravcati model Pro v majhnem formatu.

Apple je predstavil tudi sedmo generacijo pametne ure Apple Watch. Ta je na nek način največje razočaranje. Uporabniki so pričakovali nova tipala, na primer merilnik krvnega sladkorja, krvnega pritiska ali pa vsaj telesne temperature. No, sedma generacija ne prinaša nič od tega.

Sedmica sicer prinaša še nekoliko večjo uporabno površino zaslona (20%), s tem pa tanjši rob (1,7 mm), čeprav so zunanje mere ure ostale enake kot pri šesti generaciji. Nekoliko bolj so zaobljeni le robovi. Steklo zaslona je bolj trpežno kot doslej, zaslon pa svetlejši. Še največja novosti je v programski opremi, ki pride z WatchOS 8. Ta prinaša novosti za kolesarje, med drugim samodejno detekcijo padcev, tako da lahko ura sama pokliče pomoč. Apple sicer v prodaji še naprej zadržuje Apple Watch SE in Apple Watch 3, ki so jim še nekoliko znižali cene.