Apple z novim poslovnim rekordom

Apple je za zadnje četrtletje ponovno objavil rekordne poslovne rezultate.

Po njihovem gre za drugo četrtletje v poslovnem letu 2022, sicer pa vključujejo finančne podatke od januarja do marca. Rezultati so za te mesece najboljši v njihovi zgodovini, prihodkov so imeli za 97,3 milijard, 9% več kot v istem obdobju lani. Zanimivo, da je ob tem vrednost delnic vseeno padla, saj je eden izmed njihovih direktorjev opozoril na morebitne nove težave v dobavnih verigah, saj je na Kitajskem zopet vrsto karanten.

Največjo porast (17,28%) so zabeležili na področju storitev, ta segment vključuje različne naročnine, tudi Apple TV, ter podaljšane garancije in podobno. Zelo dobro so se odrezali tudi računalniki Mac (14,73%), dvig je tudi pri telefonih, padec pa so zabeležili pri tablicah iPad (sicer le 1,92%, a vendarle).