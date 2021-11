Apple toži NSO Group zaradi orodij za vdiranje

Apple je včeraj vložil tožbo zoper NSO Group, ker je podjetje pripravil vohunsko orodje Pegasus, ki se uporablja za vdiranje v telefone iPhone. Izraelsko podjetje je omenjeno programsko opremo tržilo več državam, ki so s svojimi obveščevalnimi službami prisluškovale ne le kriminalcem, temveč tudi političnim nasprotnikom, novinarjem, aktivistom in oporečnikom. Apple zahteva sodno odredbo, ki bi NSO Group prepovedala uporabljati katerokoli Applovo programsko opremo, strojno opremo ali storitve.

Pegasus seveda ni omejen le na Apple, temveč zmore vdirati tudi v androidne naprave. Izkorišča ranljivosti v iOS ali Androidu, da na telefone prikrito namesti programsko opremo za prestrezanje prometa, klicev, sporočil itd. Trg ranljivosti, ki to omogočajo, je pač zelo živahen in tudi dobičkonosen. Proizvajalci za prijavljene ranljivosti nudijo sorazmerno nizke nagrade, če sploh, medtem ko NSO Group in podobna podjetja bogato poplačujejo informacije o ranljivostih. Te potem izkoristijo, ne da bi uporabniki ali proizvajalci vedeli zanje.

Apple je sedaj sledil WhatsAppu, ki je že leta 2019 vložil tožbo zoper NSO Group. Apple želi konkretno odškodnino zaradi početja NSO Groupa, hkrati pa s tem daje vetra v jedra tožečim strankam v sorodnih primerih. Še posebej zanimivo pa je besedilo tožbe, saj je v njem opisanih nekaj načinov, kako Pegasus deluje.